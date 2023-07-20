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İstanbul'da sıfır otomobil sorunu yaşanırken çileden çıkaran görüntüler! Stok araçlar böyle bekletiliyor
Türkiye genelinde bayilerdeki sıfır araç sıkıntısı devam ederken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar dikkat çekti. Eyüpsultan'da otoyol kenarında, Zeytinburnu'nda ise bir otoparkta stoklanan araçlar, dron ile görüntülendi.
Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:29Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 16:29