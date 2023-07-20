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İstanbul'da sıfır otomobil sorunu yaşanırken çileden çıkaran görüntüler! Stok araçlar böyle bekletiliyor

Türkiye genelinde bayilerdeki sıfır araç sıkıntısı devam ederken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar dikkat çekti. Eyüpsultan'da otoyol kenarında, Zeytinburnu'nda ise bir otoparkta stoklanan araçlar, dron ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 16:29
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İstanbul’da sıfır otomobil sorunu yaşanırken çileden çıkaran görüntüler! Stok araçlar böyle bekletiliyor

Türkiye genelinde yaşanan "sıfır araç" sıkıntısı giderek daha da vahim bir hal aldı. Vatandaşlar otomobil bayilerinden sıfır araç alamazken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan sıfır araçlar ise dikkat çekti.

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İstanbul’da sıfır otomobil sorunu yaşanırken çileden çıkaran görüntüler! Stok araçlar böyle bekletiliyor

Eyüpsultan Göktürk'te bir otoyol kenarında rent a car firmasına ait olduğu iddia edilen yüzlerce sıfır araç görenleri şaşkına çevirdi.

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İstanbul’da sıfır otomobil sorunu yaşanırken çileden çıkaran görüntüler! Stok araçlar böyle bekletiliyor

İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otoyol kenarında çevrilen alana stoklanan otomobiller, dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde aynı renk ve modellerden oluşan onlarca aracın yan yana dizildiği ve otoyol ile ormanlık alanın arasında bulunan etrafı çevrili çayırlık alanda stoklandığı görüldü.

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İstanbul’da sıfır otomobil sorunu yaşanırken çileden çıkaran görüntüler! Stok araçlar böyle bekletiliyor

Benzer bir başka görüntü de Zeytinburnu'nda kaydedildi. Zeytinburnu'nda bulunan bir otoparkta tozlar içerisindeki onlarca sıfır otomobil, kameralara yansıdı.

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İstanbul’da sıfır otomobil sorunu yaşanırken çileden çıkaran görüntüler! Stok araçlar böyle bekletiliyor

Öte yandan, araçların görüntülendiğini fark eden otoparkın bekçisi telaş içerisinde birileri aradığı ve dronu cep telefonu ile görüntülediği dikkat çekti