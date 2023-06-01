01 Haziran 2023, Perşembe
MAHKUMLARA AF SON DURUM 2023! Genel af nedir, ne zaman çıkacak? 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi...
"Genel af çıktı mı,son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ilgili araştırmalar sürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan 7. Yargı Paketi ile gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Peki, Mahkumlara af yolda mı, gelecek mi? İşte, genel af 2023 son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.06.2023 17:33
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