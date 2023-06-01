KPSS'siz, sınavsız 18-35 yaş arası işçi alınacak! İŞKUR yeni ilanı yayınladı! Özel güvenlik, temizlik görevlisi, garson, aşçı... EGM, Çaykur, KGK!

İŞKUR iş ilanları binlerce kişi tarafından takip ediliyor. İŞKUR tarafından personel alımı yapılacağı son dakika duyuruldu. Söz konusu personel alımı başvuruları İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak isteyenler konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, İŞKUR başvuruları nereden nasıl yapılır? İşte İŞKUR Haziran ayı personel alımı ilanı başvuru şartları ve kadro dağılımı...