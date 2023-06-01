01 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS'siz, sınavsız 18-35 yaş arası işçi alınacak! İŞKUR yeni ilanı yayınladı! Özel güvenlik, temizlik görevlisi, garson, aşçı... EGM, Çaykur, KGK!

KPSS'siz, sınavsız 18-35 yaş arası işçi alınacak! İŞKUR yeni ilanı yayınladı! Özel güvenlik, temizlik görevlisi, garson, aşçı... EGM, Çaykur, KGK!

İŞKUR iş ilanları binlerce kişi tarafından takip ediliyor. İŞKUR tarafından personel alımı yapılacağı son dakika duyuruldu. Söz konusu personel alımı başvuruları İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak isteyenler konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, İŞKUR başvuruları nereden nasıl yapılır? İşte İŞKUR Haziran ayı personel alımı ilanı başvuru şartları ve kadro dağılımı...

Giriş Tarihi: 01.06.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 17:09
  • 1
  • 13
KPSS’siz, sınavsız 18-35 yaş arası işçi alınacak! İŞKUR yeni ilanı yayınladı! Özel güvenlik, temizlik görevlisi, garson, aşçı... EGM, Çaykur, KGK!

KPSS şartı yok, 18-35 yaş arası işçi alınacak! İŞKUR, yeni ilanlarıyla binlerce kişiye iş fırsatı sunuyor. İŞKUR yeni ilan listesinde, Çaykur, EGM ve KGK'ya KPSS'siz personel alımı yapılacağına yer verildi. Başvuruda bulunmak isteyenler, İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? sorusunu sorguluyor. İşte, güncel Haziran ayı 2023 açık iş ilanları listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
KPSS’siz, sınavsız 18-35 yaş arası işçi alınacak! İŞKUR yeni ilanı yayınladı! Özel güvenlik, temizlik görevlisi, garson, aşçı... EGM, Çaykur, KGK!

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

İŞKUR üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında personel alımı kadrolarına şu şekilde yer verildi:

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Temizlik Görevlisi
Çay Eksperi

  • 3
  • 13
KPSS’siz, sınavsız 18-35 yaş arası işçi alınacak! İŞKUR yeni ilanı yayınladı! Özel güvenlik, temizlik görevlisi, garson, aşçı... EGM, Çaykur, KGK!

Mutfak Görevlisi
Servis Komisi
Garson (Servis Elemanı)
Aşçı
Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi)

  • 4
  • 13
KPSS’siz, sınavsız 18-35 yaş arası işçi alınacak! İŞKUR yeni ilanı yayınladı! Özel güvenlik, temizlik görevlisi, garson, aşçı... EGM, Çaykur, KGK!

ALIM YAPAN KURUMLAR

Alım yapan kurumlar şu şekilde:

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYKUR
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  • 5
  • 13
KPSS’siz, sınavsız 18-35 yaş arası işçi alınacak! İŞKUR yeni ilanı yayınladı! Özel güvenlik, temizlik görevlisi, garson, aşçı... EGM, Çaykur, KGK!

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir: