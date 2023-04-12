HaberlerGaleriCumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...
Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine yönelik anketlerin sonuçları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sandık başına gitmemize sayılı günler kala partilerin son anket sonuçları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan oy pusulasında yerini alırken partilerin 28. Dönem milletvekili aday listeleri de YSK'ya teslim edildi. Bu nokta vatandaşlar, "bugün seçim olsa kim kazanır, hangi parti önde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel oy oranları...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 08:48Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 08:49