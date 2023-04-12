Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

14 Mayıs öncesi en merak edilen konulardan biri de "Seçim ilk turda biter mi, ikinci tura kalır mı?" sorusu... Özellikle Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'den kopan seçmeni kendinde toplaması muhalefette kriz yaratırken, kamuoyu anketlerinin sonuçları da bu doğrultuda gelmeye devam ediyor. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, Optimar tarafından 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişinin katılımıyla yapılan yeni anket sonuçları ile ilgili verileri köşesine taşıdı. Yüz yüze yöntemle yapılan ankette çok çarpıcı veriler yer alıyor..