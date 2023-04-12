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Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...

Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine yönelik anketlerin sonuçları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sandık başına gitmemize sayılı günler kala partilerin son anket sonuçları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan oy pusulasında yerini alırken partilerin 28. Dönem milletvekili aday listeleri de YSK'ya teslim edildi. Bu nokta vatandaşlar, "bugün seçim olsa kim kazanır, hangi parti önde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel oy oranları...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 08:49
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Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...

"Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?" sorusu milyonlar vatandaş tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala anket çalışmaları da hız kazandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için geri sayım devam ederken, "Son seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde?" gibi sorular gündeme getirildi. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları sorgulanıyor. Peki, 2023 seçim anketi sonuçları güncel oy oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

14 Mayıs öncesi en merak edilen konulardan biri de "Seçim ilk turda biter mi, ikinci tura kalır mı?" sorusu... Özellikle Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'den kopan seçmeni kendinde toplaması muhalefette kriz yaratırken, kamuoyu anketlerinin sonuçları da bu doğrultuda gelmeye devam ediyor. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, Optimar tarafından 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişinin katılımıyla yapılan yeni anket sonuçları ile ilgili verileri köşesine taşıdı. Yüz yüze yöntemle yapılan ankette çok çarpıcı veriler yer alıyor..

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Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİM KAZANIR?

Ankete katılan kişilerin yüzde 53,4'ü seçimi Erdoğan'ın kazanacağı görüşünde birleşti. Kılıçdaroğlu kazanır diyenlerin oranı yüzde 42,1 olurken; İnce lehine görüş bildirenler ise yüzde 3,6 oldu. Sinan Oğan'ın kazanacağını söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 0,9....

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Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...

OYUNUZU KİME VERECEKSİNİZ?

Ankete katılanlar "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kime oy vereceksiniz?" sorusunu da yanıtlarken, burada da Başkan Erdoğan'ın ismi ön plana çıktı. Ankete katılanlardan yüzde 45,9'u Başkan Erdoğan yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 43,9 olurken, Muharrem İnce diyenler ise yüzde 8,3 oldu. Sinan Oğan'a destek ise yüzde 1,7'de kaldı..

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Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...

GENÇLER KİME OY VERİYOR?

14 Mayıs seçimlerinde daha önce oy kullanmayan milyonlarca genç de ilk kez sandığa gidecek. Muhalefet özellikle sosyal medyada gençlerin Erdoğan'a oy vermediğini iddia ederken, anket sonuçları ise muhalefetin tezini çürüttü. 18-24 yaş aralığındaki gençlerden Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 13,6 olurken, Kılıçdaroğlu diyenler ise yüzde 15,2 oldu. Muharrem İnce'yi destekleyenlerin oranı yüzde 19,5 olurken, Sinan Oğan ise bu yaş grubunun yüzde 15,3'ünün desteğini aldı..