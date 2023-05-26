AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | İl il konut sayısı!

Afetzede deprem konutları hak sahipliği başvuruları başladı. AFAD deprem konut başvurularına ilişkin tüm detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. 1 sene içerisinde teslim edilecek olan deprem konutları için detaylar netleşmeye başladı. Peki AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İşte il il konut sayısı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL