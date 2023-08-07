07 Ağustos 2023, Pazartesi
Listede Türkiye var! Hepsi bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...
Günümüzde savaş uçakları, askeri teknolojideki en son yenilikleri ve özellikleri içeren üst düzey silah sistemleridir. F-35, J-31 ve Su-57 gibi en gelişmiş savaş uçakları merak konusu oluyor. J-31, SU-57 ve F-35 savaş uçakları, özellikleri bakımından farklılıklar gösteriyor. İşte, dünyanın en iyi savaş uçakları listesi...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 07:55
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