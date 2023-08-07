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Haberler Galeri Listede Türkiye var! Hepsi bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

Listede Türkiye var! Hepsi bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

Günümüzde savaş uçakları, askeri teknolojideki en son yenilikleri ve özellikleri içeren üst düzey silah sistemleridir. F-35, J-31 ve Su-57 gibi en gelişmiş savaş uçakları merak konusu oluyor. J-31, SU-57 ve F-35 savaş uçakları, özellikleri bakımından farklılıklar gösteriyor. İşte, dünyanın en iyi savaş uçakları listesi...

Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 07:55
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Listede Türkiye var! Hepsi bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

İşte, dünyadaki en güçlü savaş uçakları! Listede Türkiye de var... ABD, Çin ve Rusya'da üretilen uçaklardan olan F-35, J-31 ve Su-57'nin özellikleri hakkında detaylar merak konusu oluyor. Üretilen savaş uçakları birbirinden farklı özellikler barındırıyor. Öte yandan Türk savunma sanayisinin en gözde projelerinden Milli Muharip uçağımız da o listeye girdi. İşte, özellikleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Listede Türkiye var! Hepsi bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

HIZ VE MANEVRA KABİLİYETİ

Savaş uçakları için hız ve manevra kabiliyeti oldukça önemlidir. En hızlı savaş uçağı olarak F-15E Strike Eagle, 2.5 Mach hıza kadar ulaşabilirken, en manevra kabiliyetli savaş uçağı olarak F-22 Raptor gösterilebilir.

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Listede Türkiye var! Hepsi bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

SİLAH SİSTEMİ VE FÜZE KAPASİTESİ

Savaş uçaklarının silah ve füze kapasitesi de önemli bir ölçüttür. Bu ölçütte en yüksek puana sahip savaş uçağı olarak Su-35, 12 füze kapasitesi ile öne çıkıyor.

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Listede Türkiye var! Hepsi bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

GÖREV ESNEKLİĞİ

Savaş uçakları, farklı görevler için tasarlanabilirler. Bu nedenle, bir savaş uçağı için ne kadar çok amaçlı kullanım alanı varsa, o kadar avantajlı olur. Bu açıdan bakıldığında, F-35 Lightning II çok amaçlı kullanım alanlarına sahip bir savaş uçağıdır.

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Listede Türkiye var! Hepsi bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

UÇUŞ MENZİLİ VE YAKIT KAPASİTESİ

Savaş uçakları için uçuş menzili ve yakıt kapasitesi de önemli bir ölçüt olarak kabul edilir. En uzun uçuş menziline sahip savaş uçağı olarak Su-35, 3600 km menzile sahiptir.