Listede Türkiye var! Hepsi bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

GÖREV ESNEKLİĞİ

Savaş uçakları, farklı görevler için tasarlanabilirler. Bu nedenle, bir savaş uçağı için ne kadar çok amaçlı kullanım alanı varsa, o kadar avantajlı olur. Bu açıdan bakıldığında, F-35 Lightning II çok amaçlı kullanım alanlarına sahip bir savaş uçağıdır.