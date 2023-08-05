05 Ağustos 2023, Cumartesi
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...
İş arayanlara müjde! İŞKUR son dakika duyurdu.Türkiye İş Kurumu, Toplu Yararına Çalışma Programı çerçevesinde, kamu kurumlarına işçi alımı yapacak. Yapılan duyuruda, KPSS puanı aranmadan gerçekleştirilecek kura sistemiyle 5 farklı şehre personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, TYP personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 05.08.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 14:07
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