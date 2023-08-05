İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...

İŞKUR KPSS şartsız işçi alımı yapacak! Ağustos ayı ilanı yayınlandı! "TYP personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Söz konusu ilana göre İŞKUR, Valilik bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 850 TYP Personel Alımı Yapacak. İşte, TYP başvuru hakkında tüm detaylar...