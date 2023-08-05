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Haberler Galeri İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...

İş arayanlara müjde! İŞKUR son dakika duyurdu.Türkiye İş Kurumu, Toplu Yararına Çalışma Programı çerçevesinde, kamu kurumlarına işçi alımı yapacak. Yapılan duyuruda, KPSS puanı aranmadan gerçekleştirilecek kura sistemiyle 5 farklı şehre personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, TYP personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 05.08.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 14:07
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İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...

İŞKUR KPSS şartsız işçi alımı yapacak! Ağustos ayı ilanı yayınlandı! "TYP personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Söz konusu ilana göre İŞKUR, Valilik bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 850 TYP Personel Alımı Yapacak. İşte, TYP başvuru hakkında tüm detaylar...

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İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...

KPSS ŞARTI YOK! TYP PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!

Kamuya İşçi Personel alımı kapsamında TYP Personel alımı İlan Listesi yayımlandı. Temmuz ayının bitmesi ile birlikte Ağustos ayı için İŞKUR TYP Personel Alımı ilanları yayımlandı.

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İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...

Söz konusu ilanlara göre Valilik bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 850 TYP Personel Alımı Yapacak. Valilik ve Kaymakamlık TYP Personel alımı için başvurular başladı.

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İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...

TYP İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

TYP kapsamında yapılan işçi alımında başvuru şartları şu şekilde:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kuruma kayıtlı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

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İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...

-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

-Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).