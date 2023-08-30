Liste az evvel güncellendi! 82. il olabilecek 67 ilçe sıralandı! İşte 82. il olmaya aday 67 ilçe...

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer'in açıklamalarına göre, yapılan son araştırmada kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta ve nüfusu 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin il olma potansiyeli yüksek olarak belirlendi. Harita üzerinde bu ilçeler, il olma potansiyeline göre koyu renkten açık renge doğru sıralandı. İşte o ilçeler...