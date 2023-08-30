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Haberler Galeri Liste az evvel güncellendi! 82. il olabilecek 67 ilçe sıralandı! İşte 82. il olmaya aday 67 ilçe...

Liste az evvel güncellendi! 82. il olabilecek 67 ilçe sıralandı! İşte 82. il olmaya aday 67 ilçe...

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer'in açıklamalarına göre, yapılan son araştırmada kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta ve nüfusu 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin il olma potansiyeli yüksek olarak belirlendi. Harita üzerinde bu ilçeler, il olma potansiyeline göre koyu renkten açık renge doğru sıralandı. İşte o ilçeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 10:14
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Liste az evvel güncellendi! 82. il olabilecek 67 ilçe sıralandı! İşte 82. il olmaya aday 67 ilçe...

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin kullanımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hançer, mekansal verilerin çeşitli sorunlara çözüm üretmede etkili olduğunu belirterek, kent yaşamının zorluklarına çözüm önerileri sunabileceklerini ifade etti. Yapılan son araştırmada, 30 kilometrelik bir mesafede bulunan ve nüfusu 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğu ortaya çıktı. İşte aday olan 67 ilçe...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Liste az evvel güncellendi! 82. il olabilecek 67 ilçe sıralandı! İşte 82. il olmaya aday 67 ilçe...

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, konuma dayalı verilerle üretilmiş harita üzerinden kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta, nüfus yoğunluğu 100 binin üzerinde 67 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu açıkladı.

İŞTE İL OLMAYA ADAY 67 İLÇE

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Liste az evvel güncellendi! 82. il olabilecek 67 ilçe sıralandı! İşte 82. il olmaya aday 67 ilçe...

Hançer, yapılan son araştırmada kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta, nüfusu 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunun belirlendiğini açıkladı.

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Liste az evvel güncellendi! 82. il olabilecek 67 ilçe sıralandı! İşte 82. il olmaya aday 67 ilçe...

Haritada il olma potansiyeli yüksek ilçelerin koyu renkten açık renge, nüfus yoğunluklarına göre gösterime sunulduğunu belirten Hançer, Hatay'da 5 ilçe, Şanlıurfa, İzmir ve Manisa'da 4 ilçe, Aydın, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'daki 3 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

İŞTE İL OLMAYA ADAY 67 İLÇE

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Liste az evvel güncellendi! 82. il olabilecek 67 ilçe sıralandı! İşte 82. il olmaya aday 67 ilçe...

'İL OLMALARI HIZLI ÇÖZÜMLER SAĞLAYABİLİR'

Coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan haritayı inceleyen Hançer, il olma potansiyeli yüksek Siverek, Viranşehir, Alanya, Manavgat, Torbalı, Silivri ve Çorlu ilçelerinin ön plana çıktığını anlattı.