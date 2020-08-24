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YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM son dakikası an meselesi! YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Adaylar 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini yaparak beklemeye geçti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağını duyurmuştu. Şimdi yapılacak son dakika açıklaması dört gözle bekleniyor. YKS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 24.08.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 17:53
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