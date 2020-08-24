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Haberler Galeri YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM son dakikası an meselesi! YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM son dakikası an meselesi! YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Adaylar 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini yaparak beklemeye geçti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağını duyurmuştu. Şimdi yapılacak son dakika açıklaması dört gözle bekleniyor. YKS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 17:53
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YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM son dakikası an meselesi! YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları için merakla bekleyiş sürüyor. Milyonlarca aday ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yapacağı son dakika açıklamasını bekliyor. Tercihlerin açıklanmasının ardından üniversitelerin akademik takvimlerine göre kayıt işlemlerine başlayacak. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM son dakikası an meselesi! YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN resmi twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada:

" Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. " dedi.

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YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM son dakikası an meselesi! YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak
ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM son dakikası an meselesi! YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren
bir yazı verilecektir.

MERKEZÎ GENEL YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim
kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır.

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YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM son dakikası an meselesi! YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır.

Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir.