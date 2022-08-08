08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?

Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?

LGS komiyson başvuruları ne zaman? 2022 LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanması ile birlikte herhangi bir liseye yerleşemeyenler için komisyon başvuruları alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından komisyon yerleştirmeleri sürecine ilişkin detaylar açıklandı. Peki, liseye yerleşemeyenler ne olacak? 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 09:55
  • 1
  • 11
Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?

LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas nakil süreci tamamlandı. Bu süre içerisinde herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları alınacak. Peki, liseye yerleşemeyenler ne olacak? 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?

LİSEYE YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?

Bakan Mahmut Özer, ikinci nakil sonucuna göre de herhangi bir liseye yerleşemeyenler için yaptığı açıklamada, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

  • 3
  • 11
Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?

LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.

  • 4
  • 11
Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

  • 5
  • 11
Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?

MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.