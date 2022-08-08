08 Ağustos 2022, Pazartesi
Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?
LGS komiyson başvuruları ne zaman? 2022 LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanması ile birlikte herhangi bir liseye yerleşemeyenler için komisyon başvuruları alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından komisyon yerleştirmeleri sürecine ilişkin detaylar açıklandı. Peki, liseye yerleşemeyenler ne olacak? 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 09:55
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