Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?

LİSEYE YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?

Bakan Mahmut Özer, ikinci nakil sonucuna göre de herhangi bir liseye yerleşemeyenler için yaptığı açıklamada, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.