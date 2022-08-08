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Haberler Galeri Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte?

Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte?

Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığıyla ilgili iddiaların ardından yapılan incelemeler sonrası KPSS ertelenmişti. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile ertelenen KPSS sınavlarının tarihleri duyuruldu. Peki, ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:48
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Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte?

Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2022 Lisans KPSS sınavlarının tarihleri duyuruldu. İptal edilen ve ertelenen KPSS için bekleyişte olan adaylar, sınavların yeni tarihlerini araştırıyor. Yeni KPSS sınav tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte?

ERTELENEN KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Güncellenen ÖSYM takvimine göre, iptal edilen ve ertelenen yeni KPSS sınavlarının tarihleri şu şekilde:

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Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

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Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte?

ÖNLİSANS KPSS ERTELENDİ

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

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Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte?

ÖN LİSANS KPSS'YE KİMLER KATILABİLİR?

2022-KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.