Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2022 Lisans KPSS sınavlarının tarihleri duyuruldu. İptal edilen ve ertelenen KPSS için bekleyişte olan adaylar, sınavların yeni tarihlerini araştırıyor. Yeni KPSS sınav tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte? Ayrıntılar haberimizde...