08 Ağustos 2022, Pazartesi
Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte?
Ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığıyla ilgili iddiaların ardından yapılan incelemeler sonrası KPSS ertelenmişti. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile ertelenen KPSS sınavlarının tarihleri duyuruldu. Peki, ertelenen KPSS sınavı ne zaman? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT hangi tarihte? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:48
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