Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! Yeni gemiler limandan ayrıldı | 3 gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçecek

Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan gelen mısır yüklü, "Rojen", "Polarnet" ve "Navi-Star" adlı gemiler, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yaptı.

Giriş Tarihi: 07.08.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 09:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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