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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! Yeni gemiler limandan ayrıldı | 3 gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçecek

Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan gelen mısır yüklü, "Rojen", "Polarnet" ve "Navi-Star" adlı gemiler, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yaptı.

Giriş Tarihi: 07.08.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 09:25
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Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! Yeni gemiler limandan ayrıldı | 3 gemi de İstanbul Boğazı’ndan geçecek

Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, İrlanda'ya gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve bugün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen "Navi-Star" gemisindeki incelemelerini dün tamamladı.

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Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! Yeni gemiler limandan ayrıldı | 3 gemi de İstanbul Boğazı’ndan geçecek

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 3 saat sürmüştü. Denetlenen geminin, İstanbul Boğazı'ndan geçerek İrlanda'ya gitmesi bekleniyor.

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Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! Yeni gemiler limandan ayrıldı | 3 gemi de İstanbul Boğazı’ndan geçecek

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen gemiler havadan da görüntülendi.

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Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! Yeni gemiler limandan ayrıldı | 3 gemi de İstanbul Boğazı’ndan geçecek

İKİ GEMİDE DENETİM YAPILMASI BEKLENİYOR

Ukrayna'dan Karasu'ya gitmek üzere Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü "Polarnet" isimli Türk bayraklı ve 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı "Rojen" isimli gemilerde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak burada demirledi.

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Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! Yeni gemiler limandan ayrıldı | 3 gemi de İstanbul Boğazı’ndan geçecek

Gemilerde Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan heyetin denetleme yapması bekleniyor.

Yapılacak denetlemenin ardından, 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı "Rojen" isimli geminin İngiltere'ye, 12 bin ton mısır yüklü "Polarnet" isimli Türk bayraklı geminin de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Kocaeli'nin Derince Limanı'na gitmesi öngörülüyor.