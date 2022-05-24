KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM parası nereye ödenecek?

KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS Lisans ve ÖABT sınavına başvurular bugün başlıyor. Lisans oturumlarına başvuru yapacak olan adaylar, sınav ücreti ve ödeme işlemleri hakkında detayları araştırmaya başladı. KPSS ücreti ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM parası nereye ödenecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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