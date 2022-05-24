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KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM parası nereye ödenecek?

KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS Lisans ve ÖABT sınavına başvurular bugün başlıyor. Lisans oturumlarına başvuru yapacak olan adaylar, sınav ücreti ve ödeme işlemleri hakkında detayları araştırmaya başladı. KPSS ücreti ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM parası nereye ödenecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:44
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KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM parası nereye ödenecek?

KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından 2022 KPSS lisans başvuruları bugün alınmaya başlayacak. Kamuya memur ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavlarına hazırlıklarını sürdüren adaylar, bugünden itibaren başvuru yapabilecek. Peki, KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM parası nereye ödenecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM parası nereye ödenecek?

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, KPSS lisans başvuru ücreti henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzun ardından sınav ücreti belli olacak.

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KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM parası nereye ödenecek?

2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Sınav ücreti yatırma işlemleri, aşağıdaki bankalar aracılığıyla yapılabilecek:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM parası nereye ödenecek?

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

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KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM parası nereye ödenecek?

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022