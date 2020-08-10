MEBBİS 2020 İl dışı tayin sorgulama ekranı: MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi...

MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli şartların yerine getirilmesi kaydıyla isteğe bağlı yer değiştirme ve il dışı tayin başvuruları 6 Ağustos tarihinde başladı ve 10 Ağustos tarihinde sona erecek. Yer değiştirmek isteyen öğrenmenler başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden başvuru yapabilecek. Peki, MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi...