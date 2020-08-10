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Haberler Galeri MEBBİS 2020 İl dışı tayin sorgulama ekranı: MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi...

MEBBİS 2020 İl dışı tayin sorgulama ekranı: MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi...

MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli şartların yerine getirilmesi kaydıyla isteğe bağlı yer değiştirme ve il dışı tayin başvuruları 6 Ağustos tarihinde başladı ve 10 Ağustos tarihinde sona erecek. Yer değiştirmek isteyen öğrenmenler başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden başvuru yapabilecek. Peki, MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 21:44
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MEBBİS 2020 İl dışı tayin sorgulama ekranı: MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi...

MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yer değiştirmek isteyen öğrenmenler başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapacak. İl dışı atama başvuruları 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Peki, MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi...

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MEBBİS 2020 İl dışı tayin sorgulama ekranı: MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi...

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

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MEBBİS 2020 İl dışı tayin sorgulama ekranı: MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi...

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

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MEBBİS 2020 İl dışı tayin sorgulama ekranı: MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi...

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

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MEBBİS 2020 İl dışı tayin sorgulama ekranı: MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen ihtiyaç listesi...

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular 10 Ağustos'ta sona eriyor. İl dışı atama sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. 12 Ağustos tarihi itibarıyla da ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.