27 Haziran 2024, Perşembe
Lise Taban Puanları 2024: e-Okul'dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!
MEB tarafından düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS sonuçlarının erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, tercih yapmak istedikleri liseleri belirleyebilmek için 2024 LGS puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmeyi hedefliyorlar. Peki, hangi puanla hangi okula başvurulabilir? İşte detaylar...
Giriş: 27.06.2024 14:35 Güncelleme: 27.06.2024 14:35
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