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Lise Taban Puanları 2024: e-Okul'dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!

MEB tarafından düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS sonuçlarının erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, tercih yapmak istedikleri liseleri belirleyebilmek için 2024 LGS puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmeyi hedefliyorlar. Peki, hangi puanla hangi okula başvurulabilir? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 14:35 Güncelleme: 27.06.2024 14:35
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Lise Taban Puanları 2024: e-Okul’dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 2024 LGS sınavı sonuçları için beklenen an geldi. Sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilerin tercih süreçlerinde önemli bir rol oynayan faktörlerden biri de LGS lise yüzdelik dilimleri. Ancak, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili detaylı bilgiler henüz açıklanmış değil. Peki e-Okul ile lise taban puanları nasıl öğrenilir?

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Lise Taban Puanları 2024: e-Okul’dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin ortaöğretim kurumlarına yerleşmek için ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrilirken, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemi üzerinden önemli bilgilere ulaşabilecek.

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Lise Taban Puanları 2024: e-Okul’dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılın (2023) yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden yayımlandı. Öğrenciler, bu bilgiler ışığında tercih listelerini oluşturmaya başlayabilirler.

2024 LGS yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabileceksiniz.

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Lise Taban Puanları 2024: e-Okul’dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!

LGS 2023 ve 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Nerede?

LGS 2023: Geçtiğimiz yılın taban puanları ve yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

LGS 2023 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN!

LGS 2022: 2022 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden yayımlanmıştı.

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN!

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Lise Taban Puanları 2024: e-Okul’dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!

e-Okul LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

LGS tercih sürecinde ilk adım, yerel yerleştirme işlemlerini tamamlamaktır. e-Okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine giriş yapan öğrenciler, öncelikle yerel yerleştirme tercihlerini yapacaklar. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemleri, yerel yerleştirme tercihleri tamamlandıktan sonra aktif hale gelecek.