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LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 MEB LGS kaç puanla hangi liseye gidebilirim?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) her yıl binlerce öğrencinin geleceğini şekillendiren önemli bir sınav olarak dikkat çekiyor. 2024 yılı LGS süreci de öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerin açıklanacağı tarihler, bu süreçte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. MEB, LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından duyuracak.

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 10:09 Güncelleme: 28.06.2024 10:21
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LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 MEB LGS kaç puanla hangi liseye gidebilirim?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 2024 yılında da öğrenci ve velilerin büyük bir heyecanla beklediği önemli bir süreci başlatıyor. Bu yılın adayları için Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi gibi farklı tiplerdeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri oldukça önem arz ediyor.

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LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 MEB LGS kaç puanla hangi liseye gidebilirim?

LGS 2024 TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

LGS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler ve velilerin gözü kulağı taban puanlarının açıklanacağı tarihte. Lise tercihlerini yaparken önemli bir kriter olan taban puanları, henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmadı.

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LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 MEB LGS kaç puanla hangi liseye gidebilirim?

Geçtiğimiz yıl (2023) LGS taban puanları, sınav sonuçlarının ardından e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmıştı. Bu yıl da taban puanlarının tercih dönemi başlamadan önce MEB tarafından duyurulması bekleniyor.

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LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 MEB LGS kaç puanla hangi liseye gidebilirim?

Yüzdelik Dilim Nedir, Neden Önemli?

LGS tercih sürecinde, taban puanları kadar "yüzdelik dilim" de büyük önem taşıyor. Yüzdelik dilim, öğrencinin LGS'deki başarısının, Türkiye genelindeki veya bulunduğu ildeki diğer öğrencilerle karşılaştırılmasını sağlayan bir ölçüttür.

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LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 MEB LGS kaç puanla hangi liseye gidebilirim?

Örneğin, ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından yaklaşık 104 bininci sırada yer almış demektir