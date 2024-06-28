LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 MEB LGS kaç puanla hangi liseye gidebilirim?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) her yıl binlerce öğrencinin geleceğini şekillendiren önemli bir sınav olarak dikkat çekiyor. 2024 yılı LGS süreci de öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerin açıklanacağı tarihler, bu süreçte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. MEB, LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından duyuracak.