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Diyarbakır'da işten çıkarılan belediye çalışanları kazan kaldırdı! DEM'li belediyenin işçi mobingine tepki: "Baskılar bizi yıldıramaz"

DEM Parti'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak DEM Parti'li belediyelerden mobbing görüp, haksız yere işte çıkarıldıklarını söyleyen yaklaşık 20 kişinin Bağlar Belediyesi bahçesinde çadır kurup, eylem yaptı. Hizmet-İş Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından DEM Parti'ye geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir ve Ergani ilçe belediyelerinde sözde gerekçeler ve keyfi kararlarla emekçilerin ekmeğiyle oynandığını söyledi. İşte detaylar...

Giriş: 27.06.2024 17:56 Güncelleme: 27.06.2024 18:13
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Diyarbakır’da işte çıkarılan belediye çalışanları kazan kaldırdı! DEM’li belediyenin işçi mobingine tepki: Baskılar bizi yıldıramaz,

DEM Parti'li belediyelerde skandala bitmek bilmiyor.

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Diyarbakır’da işte çıkarılan belediye çalışanları kazan kaldırdı! DEM’li belediyenin işçi mobingine tepki: Baskılar bizi yıldıramaz,

Son olarak Diyarbakır'da DEM Parti'li belediyelerde çalışırken mobbing görüp, ardından haksız yere işten çıkarıldıklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurup, eylem yapmak istedi.

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Diyarbakır’da işte çıkarılan belediye çalışanları kazan kaldırdı! DEM’li belediyenin işçi mobingine tepki: Baskılar bizi yıldıramaz,

ÇADIR KURARAK EYLEM YAPMAYA KARAR VERDİLER

Ancak Büyükşehir Belediyesi önündeki yenileme çalışmaları nedeniyle kalabalık, Bağlar Belediyesi bahçesinde çadır kurarak eylem yapmaya karar verdi. Grubun basın açıklaması yaptığı sırada, belediyenin park görevlileri de bölgede çim makineleri ile çalışma yapmaya başladı.

POLİSTEN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Grup ile belediye çalışanları arasında gerginlik olmaması için polis, yoğun güvenlik önlemi alındı. Açıklamanın ardından grup, çadır kurup oturma eylemine geçti. Ancak belediye yönetimi, zabıta ekiplerine müdahaleye hazır olmaları yönünde uyarı yaptı

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Diyarbakır’da işte çıkarılan belediye çalışanları kazan kaldırdı! DEM’li belediyenin işçi mobingine tepki: Baskılar bizi yıldıramaz,

"BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ"

Hizmet-İş Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, merkez Bağlar Belediyesi önünde çadır kurdu. İşçiler, "Baskılar bizi yıldıramaz", "Derdimiz ekmeğimiz" ve "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" yazılı dövizler taşıdı.

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Diyarbakır’da işte çıkarılan belediye çalışanları kazan kaldırdı! DEM’li belediyenin işçi mobingine tepki: Baskılar bizi yıldıramaz,

Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından DEM Parti'ye geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir ve Ergani ilçe belediyelerinde sözde gerekçeler ve keyfi kararlarla emekçilerin ekmeğiyle oynandığını söyledi.