Diyarbakır'da işten çıkarılan belediye çalışanları kazan kaldırdı! DEM'li belediyenin işçi mobingine tepki: "Baskılar bizi yıldıramaz"

ÇADIR KURARAK EYLEM YAPMAYA KARAR VERDİLER

Ancak Büyükşehir Belediyesi önündeki yenileme çalışmaları nedeniyle kalabalık, Bağlar Belediyesi bahçesinde çadır kurarak eylem yapmaya karar verdi. Grubun basın açıklaması yaptığı sırada, belediyenin park görevlileri de bölgede çim makineleri ile çalışma yapmaya başladı.

POLİSTEN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Grup ile belediye çalışanları arasında gerginlik olmaması için polis, yoğun güvenlik önlemi alındı. Açıklamanın ardından grup, çadır kurup oturma eylemine geçti. Ancak belediye yönetimi, zabıta ekiplerine müdahaleye hazır olmaları yönünde uyarı yaptı