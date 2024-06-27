27 Haziran 2024, Perşembe
Diyarbakır'da işten çıkarılan belediye çalışanları kazan kaldırdı! DEM'li belediyenin işçi mobingine tepki: "Baskılar bizi yıldıramaz"
DEM Parti'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak DEM Parti'li belediyelerden mobbing görüp, haksız yere işte çıkarıldıklarını söyleyen yaklaşık 20 kişinin Bağlar Belediyesi bahçesinde çadır kurup, eylem yaptı. Hizmet-İş Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından DEM Parti'ye geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir ve Ergani ilçe belediyelerinde sözde gerekçeler ve keyfi kararlarla emekçilerin ekmeğiyle oynandığını söyledi. İşte detaylar...
Giriş: 27.06.2024 17:56 Güncelleme: 27.06.2024 18:13
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