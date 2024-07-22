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Lise LGS YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları! Lise Taban Puanları 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, milyonlarca öğrencinin erişimine açıldı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler, tercih edecekleri liseler için gerekli olan 2024 LGS puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyorlar. Bu sonuçlar, öğrencilerin hangi okullara başvuru yapabileceklerini belirlemede kritik bir öneme sahiptir. Öğrenciler, aldıkları puanlara ve yüzdelik dilimlere göre tercih yapacakları liseleri saptayabilirler. İşte, LGS puanları ve yüzdelik dilimler hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 10:19 Güncelleme: 22.07.2024 10:20
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Lise LGS YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları! Lise Taban Puanları 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 2024 LGS sınavı sonuçları için beklenen an geldi. Sonuçlar 28 Haziran'da açıklandı. Öğrencilerin tercih süreçlerinde önemli bir rol oynayan faktörlerden biri de LGS lise yüzdelik dilimleri. Peki e-Okul ile lise taban puanları nasıl öğrenilir?

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Lise LGS YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları! Lise Taban Puanları 2024!

MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2024!

LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar şimdi gözünü hedefledikleri liselere yerleşebilmek için yapacakları tercihlere çevirdi.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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Lise LGS YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları! Lise Taban Puanları 2024!

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

MEB, tercih ve yerleştirme kılavuzunu sonuçların açıklandığı gün yayımladı. Böylece öğrenciler tercih sürecine dair tüm detaylara ulaşabiliyor. Tercih tarihleri ve diğer önemli bilgiler, bu kılavuzda yer alıyor.

  • 28 Haziran 2024: Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
  • 28 Haziran 2024: Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
  • 28 Haziran - 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ve Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
  • 28 Haziran - 17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
  • 22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
  • 22 - 26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 05 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 06 - 14 Ağustos 2024: Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
  • 16 Ağustos 2024: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
  • 19 - 23 Ağustos 2024: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
  • 26 Ağustos 2024: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
  • 09 Eylül 2024: 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
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Lise LGS YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları! Lise Taban Puanları 2024!

LGS 2023 ve 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Nerede?

LGS 2023: Geçtiğimiz yılın taban puanları ve yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

LGS 2023 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN!

LGS 2022: 2022 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden yayımlanmıştı.

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN!

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Lise LGS YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları! Lise Taban Puanları 2024!

e-Okul LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

LGS tercih sürecinde ilk adım, yerel yerleştirme işlemlerini tamamlamaktır. e-Okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine giriş yapan öğrenciler, öncelikle yerel yerleştirme tercihlerini yapacaklar. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemleri, yerel yerleştirme tercihleri tamamlandıktan sonra aktif hale gelecek.