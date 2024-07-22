Lise LGS YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları! Lise Taban Puanları 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, milyonlarca öğrencinin erişimine açıldı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler, tercih edecekleri liseler için gerekli olan 2024 LGS puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyorlar. Bu sonuçlar, öğrencilerin hangi okullara başvuru yapabileceklerini belirlemede kritik bir öneme sahiptir. Öğrenciler, aldıkları puanlara ve yüzdelik dilimlere göre tercih yapacakları liseleri saptayabilirler. İşte, LGS puanları ve yüzdelik dilimler hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!