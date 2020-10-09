DGS 2. tercihler ne zaman? 2020 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar... DGS ek tercih takvimi heyecanla bekleniyor. Lisans programlarına yerleşebilmek için tercih bildiriminde bulunan adaylardan yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Herhangi bir yükseköğretim lisans programına yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, DGS 2. tercihler ne zaman? 2020 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.10.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 13:10
DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz günlerde DGS tercihlerinin sonuçları erişime açıldı. İlk tercihlerin sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih alınacak. Gözler ek tercihlerin başlayacağı tarihe çevrildi. Eğitimde yeni dönemin başlaması ile birlikte konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, DGS 2. tercihler ne zaman? 2020 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
2020 DGS ek tercihlerin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlanacak. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
DGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilentercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internetsayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirmeücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.