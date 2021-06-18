18 Haziran 2021, Cuma
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Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama!
Lise diplomaları ne zaman verilecek? 18 milyon öğrenci bugün e-Okul üzerinden dönem sonu karnelerini görüntüleyebiliyorlar. Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirildi. Mezun olan ve olamayan lise öğrencileri diploma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.06.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 11:53
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