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Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama!

Lise diplomaları ne zaman verilecek? 18 milyon öğrenci bugün e-Okul üzerinden dönem sonu karnelerini görüntüleyebiliyorlar. Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirildi. Mezun olan ve olamayan lise öğrencileri diploma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 11:53
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Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama!

Lise diplomaları ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'dan erişime açıldı. 2020-2021 dönem sonu karne notlarını görüntüleyen lise öğrencileri mezuniyet durumlarını merak ediyor. Peki, lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

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Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama!

LİSE DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

12. sınıf öğrencilerinden mezun olanlara, uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak, doğrudan veya yıl sonu başarı puanına göre, mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı sağlamaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomaları düzenlenecek.

2 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta olmak üzere yıl sonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler süresi içinde tamamlanıp e-Okul sistemine işlenecek ve mağduriyete yol açılmayacak.

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Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama!

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN STAJLARINI EKSİK YAPANLARIN DURUMU

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik, Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını eksik yapan veya hiç yapamayanlar muaf sayılarak gerçekleştirilecek ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak.

Mesleki eğitim merkezi programında öğrenim görenler de dahil olmak üzere işletmelerde beceri eğitimi uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz itibarıyla tamamlanacak, beceri sınavı da sorumluluk sınavları döneminde yapılacak.

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Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama!

LİSELERDE KARNELER NASIL VERİLECEK?

MEB, lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda yapılacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirildi.

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Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama!

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.