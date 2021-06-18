Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Tüm Türkiye, yeni normalleşme adımlarının atılacağı Kabine Toplantısı'nın tarihini araştırmaya başladı. Başkan ecep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gözler Kabine'nin gerçekleştirileceği tarihe çevrilirken, kritik toplantı ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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