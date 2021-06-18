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Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Tüm Türkiye, yeni normalleşme adımlarının atılacağı Kabine Toplantısı'nın tarihini araştırmaya başladı. Başkan ecep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gözler Kabine'nin gerçekleştirileceği tarihe çevrilirken, kritik toplantı ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:00
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Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları...

Kabine Toplantısı bugün mü? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama süreci hız kazandı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 39 milyon 694 bin 223 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni normalleşme adımlarının atılacağı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğunluğundan dolayı Kabine Toplantısı'nın tarihi ertelenmişti. Buna göre, yeni normalleşme adımlarının atılacağı kritik Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları...

NORMALLEŞME KARARLARI NASIL OLACAK?

Vaka sayısındaki düşüş ve aşılama sürecinin hızlanması ile birlikte kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takma zorunluluğunda yeni bir karar alınması ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları...

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 39 milyon 694 bin 223 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 46,77 oldu. 25 milyon 456 bin 405 kişiye ilk doz, 14 milyon 237 bin 818 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları...

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 178 milyon 264 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 859 binden fazla kişi hayatını kaybetti.