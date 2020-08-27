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Haberler Galeri Lisans KPSS adayları heyecanla bekliyordu! ÖSYM açıkladı! 2020 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

Lisans KPSS adayları heyecanla bekliyordu! ÖSYM açıkladı! 2020 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

KPSS sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında başvurusu alınan KPSS sınavlarının giriş yerleri merak ediliyordu. Sınava sayılı günler kala, sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. 2020 KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? KPSS sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 15:40
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Lisans KPSS adayları heyecanla bekliyordu! ÖSYM açıkladı! 2020 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

KPSS sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin 2020 oturumları için geri sayım başladı. Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini heyecanla araştırıyordu. ÖSYM tarafından merakla beklenen sınav giriş yerleri erişime açıldı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? KPSS sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lisans KPSS adayları heyecanla bekliyordu! ÖSYM açıkladı! 2020 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilecekler.

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Lisans KPSS adayları heyecanla bekliyordu! ÖSYM açıkladı! 2020 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

KPSS LİSANS VE ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, KPSS sınavları şu tarihlerde yapılacak:

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

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Lisans KPSS adayları heyecanla bekliyordu! ÖSYM açıkladı! 2020 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 15 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020

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Lisans KPSS adayları heyecanla bekliyordu! ÖSYM açıkladı! 2020 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 6 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020