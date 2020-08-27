ANA SAYFA
Lisans KPSS adayları heyecanla bekliyordu! ÖSYM açıkladı! 2020 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!
KPSS sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında başvurusu alınan KPSS sınavlarının giriş yerleri merak ediliyordu. Sınava sayılı günler kala, sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. 2020 KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? KPSS sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.08.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 15:40
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12