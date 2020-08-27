Lisans KPSS adayları heyecanla bekliyordu! ÖSYM açıkladı! 2020 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

KPSS sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin 2020 oturumları için geri sayım başladı. Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini heyecanla araştırıyordu. ÖSYM tarafından merakla beklenen sınav giriş yerleri erişime açıldı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? KPSS sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...