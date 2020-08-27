MEB takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2020 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 6-25 Temmuz tarihlerinde sözlü sınav gerçekleştirilmiş, 28 Temmuz'da sonuçlar açıklanmıştı. Sonuca göre hak kazanan öğretmen adayları tercih bildiriminde bulunacak. MEB'in yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2020 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 13:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL