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MEB takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2020 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 6-25 Temmuz tarihlerinde sözlü sınav gerçekleştirilmiş, 28 Temmuz'da sonuçlar açıklanmıştı. Sonuca göre hak kazanan öğretmen adayları tercih bildiriminde bulunacak. MEB'in yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2020 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 13:56
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MEB takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2020 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? 2020 yılına ilişkin gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik alımlarında son viraja girildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözlü sınavın ardından sonuçlarını öğrenen adaylar tercih bildiriminde bulunacak. Tercih döneminin başlamasına kısa süre kala detaylar araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2020 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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MEB takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2020 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

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MEB takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2020 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercihlerini gerçekleştirecek adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. MEB'in takvimine göre, 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

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MEB takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2020 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

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MEB takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2020 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak.

Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.