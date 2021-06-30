30 Haziran 2021, Çarşamba
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LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri
LGS'ye kaç kişi girdi? LGS kapsamında uygulanan merkezi sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek için gerçekleştiriliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını görüntülemeye başladı. Bu gelişmelerin yanı sıra en çok merak edilenler arasında sınava katılan kişi sayısı oldu. Peki, LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:38
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