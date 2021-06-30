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Haberler Galeri LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri

LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri

LGS'ye kaç kişi girdi? LGS kapsamında uygulanan merkezi sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek için gerçekleştiriliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını görüntülemeye başladı. Bu gelişmelerin yanı sıra en çok merak edilenler arasında sınava katılan kişi sayısı oldu. Peki, LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri...

Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:38
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LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri

LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavı 6 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Heyecanla beklenen sonuçlar ise bugün erişime açıldı. Sınav notlarını görüntüleyen öğrenciler bazı sorulara yanıt aramaya başladı. LGS'ye kaç kişinin katıldığı merak edilirken, MEB tarafından 2021 LGS'nin istatistikleri yayımlandı. Peki, LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Merkezi sınava başvurular otomatik olarak gerçekleştirildi. Sınavı başvurusu otomatik olarak yapılan öğrenci sayısı 1 milyon 243 bin 830 olarak belirlenirken, sınava katılan öğrenci sayısının 1 milyon 38 bin 492 olduğu açıklandı.

2021 LGS İSTATİSTİKLERİ İÇİN TIKLAYIN...

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LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih ve yerleştirme kılavuzunun bugün erişime açılacağı açıklanmıştı. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

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LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri

2021 LİSE KONTENJANLARI NASIL OLACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.