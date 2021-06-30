LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?

LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 LGS sınavına 1 milyon 243 bin 830 öğrencinin başvurusu otomatik olarak gerçekleşmiş, sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katılmıştı. Bugün sonuçların açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. LGS tercih kılavuzuna göre gerçekleştirilecek süreci merak eden öğrenciler, internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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