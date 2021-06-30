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Haberler Galeri LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?

LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?

LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 LGS sınavına 1 milyon 243 bin 830 öğrencinin başvurusu otomatik olarak gerçekleşmiş, sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katılmıştı. Bugün sonuçların açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. LGS tercih kılavuzuna göre gerçekleştirilecek süreci merak eden öğrenciler, internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 09:37
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LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? LGS adıyla gerçekleştirilen merkezi sınava başvurular otomatik olarak gerçekleştirilmişti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın döneminde gerçekleştirilmesine rağmen LGS'ye katılım yüksek oldu. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılım sağladığı LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih ve yerleştirme kılavuzunun bugün erişime açılacağı açıklanmıştı. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

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LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?

2021 LİSE KONTENJANLARI NASIL OLACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

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LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

6 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde yani bugün erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarına sonuc.meb.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek görüntüleyebilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

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