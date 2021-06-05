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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?

LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS'ye saatler kaldı. LGS sınavı 6 Haziran'da ilk oturum saat 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınava katılacak öğrenciler, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan 2021 LGS kılavuzunda sınava ilişkin tüm detaylar açıklandı. Peki, 2021 LGS sınavı için gerekli belgeler neler? LGS'de kalem silgi verilecek mi? İşte LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 17:23
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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?
LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler belgeler neler?

LGS sınavında kalem silgi verilecek mi? Türkiye'de liseye geçiş yapabilmek için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak merkezi sınav 6 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler, heyecan içinde sınav saatini beklemeye başladı. Peki, 2021 LGS sınavı için gerekli belgeler neler? LGS sınavında kalem silgi verilecek mi? İşte LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?
LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler belgeler neler?

LGS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

LGS sınavında kalem silgi verilmeyecek. Öğrencilerin sınava girerken yanlarında en az iki adet koyu siyah ve ymuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor.

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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?
LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler belgeler neler?

LGS SINAVINA GİRERKEN YANINDA BULUNMASI GEREKENLER NELER?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?
LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler belgeler neler?

SINAVDA YASAK OLAN EŞYALAR NELER?

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,

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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?
LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler belgeler neler?

çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacak.

Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacak.