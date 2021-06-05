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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?
LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS'ye saatler kaldı. LGS sınavı 6 Haziran'da ilk oturum saat 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınava katılacak öğrenciler, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan 2021 LGS kılavuzunda sınava ilişkin tüm detaylar açıklandı. Peki, 2021 LGS sınavı için gerekli belgeler neler? LGS'de kalem silgi verilecek mi? İşte LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...
Giriş Tarihi: 05.06.2021 17:23
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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?
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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?
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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?
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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?
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LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler (belgeler) neler?