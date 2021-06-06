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Haberler Galeri LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS 2. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS 2. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınavı iki oturum halinde gerçekleştirilecek. 9.30'da başlayan ilk oturum 75 dakika sürecek. İkinci oturumun saat kaçta başlayacağını merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte detaylar açıklandı. Peki, LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS 2. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 10:28
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LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS 2. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak ve bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin LGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılacak öğrenciler ve velileri sınav sürelerini merak ediyor. İlk oturumun ardından sayısal alanda gerçekleştirilecek 2. oturumun detayları belli oldu. Peki, LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS 2. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...

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LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS 2. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

LGS İKİNCİ OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ...

2021 LGS ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

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LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS 2. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

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LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS 2. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

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LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS 2. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.