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LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS 2. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika?
LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınavı iki oturum halinde gerçekleştirilecek. 9.30'da başlayan ilk oturum 75 dakika sürecek. İkinci oturumun saat kaçta başlayacağını merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte detaylar açıklandı. Peki, LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS 2. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 10:28
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