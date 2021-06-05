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Haberler Galeri e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2021 LGS sınav giriş belgesi ile sınava girecekleri yer bilgisini öğrenen öğrenciler, sınav giriş belgelerini nereden, nasıl çıktı alabileceklerini araştırıyor. Sınav giriş belgesi için araştırmalar sürerken, bir yandan da "Renkli ya da siyah beyaz olma zorunluluğu var mı?" gibi sorular da gündeme geldi. Peki, LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 16:47
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e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?
e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? 2021 LGS'ye hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, 6 Haziran Pazar günü sınava katılacaklar. İki oturum halinde gerçekleştirilecek LGS'ye saatler kaldı. Sınav öncesinde son hazırlıklarını yapacak öğrenciler sınav giriş belgesini çıktı alarak sınav saatini beklemeye başladılar. Peki, e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?
e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

LGS sınav giriş belgesinde renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da alabilirsiniz.

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e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?
e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

LGS adayları sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ulaşabilecekler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

2021 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

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e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?
e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

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e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?
e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.