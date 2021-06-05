e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma: 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2021 LGS sınav giriş belgesi ile sınava girecekleri yer bilgisini öğrenen öğrenciler, sınav giriş belgelerini nereden, nasıl çıktı alabileceklerini araştırıyor. Sınav giriş belgesi için araştırmalar sürerken, bir yandan da "Renkli ya da siyah beyaz olma zorunluluğu var mı?" gibi sorular da gündeme geldi. Peki, LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...