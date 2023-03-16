LGS’ ye kaç gün kaldı, hangi konular çıkacak? LGS Mart ayı SORU KİTAPÇIĞI! 2023 Sözel, sayısal sorular...

Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.