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LGS' ye kaç gün kaldı, hangi konular çıkacak? LGS Mart ayı SORU KİTAPÇIĞI! 2023 Sözel, sayısal sorular...
Mart ayı LGS örnek soru kitapçığı öğrenciler tarafından araştırılıyordu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava yönelik mart ayı örnek soruları ve çözüm videoları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınavın yapılacağı tarihi açıklamıştı. Öte yandan LGS başrularının ne zaman başlayacağı merak konusu oluyor. Peki, LGS ne zaman, hangi tarihte? LGS hangi sorular çıkacak? İşte, LGS örnek soru kitapçığı...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:54Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 08:58