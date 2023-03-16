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Haberler Galeri 2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...

2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası takvimi paylaşıldı. 15 Mart 2023 tarihli bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak. Yapılan duyurunun ardından atamalarla ilgili detaylar sorgulanmaya başladı. Öte yandan, 65-72 yaş yeniden atama kuralarının esasları da belirlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:50
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2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...

Sağlık Bakanlığı tarafından "2023 Yıl İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" paylaşıldı. 15 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak, atama yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Söz konusu başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

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2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...

ATAMA KURA TAKVİMİ

Atama takvimine göre, başvurular 16 Mart- 22 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak.

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2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

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2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
bulunmayan tabip ve uzman tabipler,