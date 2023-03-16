2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası takvimi paylaşıldı. 15 Mart 2023 tarihli bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak. Yapılan duyurunun ardından atamalarla ilgili detaylar sorgulanmaya başladı. Öte yandan, 65-72 yaş yeniden atama kuralarının esasları da belirlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...