LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

SINAVLI OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 98'E YÜKSELDİ

Sınavlı okullarda doluluk oranının da yükseldiğini ifade eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Bu artışta öğrencilerin sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimleri etkili oldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi."