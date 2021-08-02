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LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci nakil başvuruları bugün başladı. Herhangi bir liseye yerleşemeyenler ile okul değiştirmek isteyen öğrenciler 3. tercih sürecini araştırıyor. LGS tercih süreci ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 12:52
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LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 'meb.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklandı. Bu sonuçlara göre, herhangi bir liseye yerleşemeyenler ile okul değiştirmek isteyen öğrenciler, LGS 2. nakil başvurularını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularına ilişkin detaylar açıklandı. Peki, LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

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LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS ÜÇÜNCÜ TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 3. tercih olarak adlandırılan yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları bugün başladı. Tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirme sonçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.

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LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

İKİNCİ NAKİL DÖNEMİNDE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

SINAVLI OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 98'E YÜKSELDİ

Sınavlı okullarda doluluk oranının da yükseldiğini ifade eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Bu artışta öğrencilerin sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimleri etkili oldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi."

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LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

Bakan Yardımcısı Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak "Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar." İfadesini kullandı.