02 Ağustos 2021, Pazartesi
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LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci nakil başvuruları bugün başladı. Herhangi bir liseye yerleşemeyenler ile okul değiştirmek isteyen öğrenciler 3. tercih sürecini araştırıyor. LGS tercih süreci ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.08.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 12:52
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