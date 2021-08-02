02 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çökertme'de son durum! Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar

Çökertme'de son durum! Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar

Son dakika haberine göre: Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, Aşağı Mazı köyünün ardından Çökertme Mahallesi'ne sıçradı. Şiddetini artıran alevler nedeniyle Çökertme koyu boşaltılırken, bölgede yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaklaşık 500 büyükbaş hayvanlarıyla alevlerden kaçtı.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 13:29
  • 1
  • 20
Çökertme'de son durum! Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar

Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler Çökertme Mahallesi'ni kapladı. Yetkililer tarafından orman yollarındaki tehlike nedeniyle köye girişler yasaklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Çökertme'de son durum! Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar

Öte yandan, Çökertme Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 12 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazöz, 10 iş makinesi, 10 hizmet aracı, 8 su tankeri, 88 itfaiye personeli, 106 orman personeli ile müdahale edilen yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 itfaiye aracı ve 13 personel, Burdur Belediyesi'nden 2 su tankeri ve 4 personel, Manisa Belediyesi'nden 1 su tankeri ve 2 personel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 50 personel ve 5 itfaiye aracı ile destek veriliyor.

  • 3
  • 20
Çökertme'de son durum! Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar

İlçe belediyelerinden de 10'a yakın iş makinesi ve su tankeri söndürme çalışmalarında yer alıyor. Ayrıca alevler Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine de sıçradı.

  • 4
  • 20
Çökertme'de son durum! Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar

BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU AÇIKLADI

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Çökertme cayır cayır yanıyor. Şiddetli rüzgar denize doğru esiyor. Yollar açık. Rüzgar, Ören ve termik santralin tersinde estiği için şu an bir tehlike söz konusu değil." dedi.

  • 5
  • 20
Çökertme'de son durum! Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.