Çökertme'de son durum! Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar

Öte yandan, Çökertme Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 12 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazöz, 10 iş makinesi, 10 hizmet aracı, 8 su tankeri, 88 itfaiye personeli, 106 orman personeli ile müdahale edilen yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 itfaiye aracı ve 13 personel, Burdur Belediyesi'nden 2 su tankeri ve 4 personel, Manisa Belediyesi'nden 1 su tankeri ve 2 personel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 50 personel ve 5 itfaiye aracı ile destek veriliyor.