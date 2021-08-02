02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Çökertme'de son durum! Mahalleler boşaltıldı sürülerle kaçıyorlar
Son dakika haberine göre: Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, Aşağı Mazı köyünün ardından Çökertme Mahallesi'ne sıçradı. Şiddetini artıran alevler nedeniyle Çökertme koyu boşaltılırken, bölgede yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaklaşık 500 büyükbaş hayvanlarıyla alevlerden kaçtı.
Giriş Tarihi: 02.08.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 13:29
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