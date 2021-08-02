02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
Kabine toplantısı ertelendi mi? Kurban Bayramı sonrası yaşanan vaka artışı sonrası alınacak önlemlerin görüşüleceği Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşlar, kritik toplantının hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki, Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.08.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 12:28
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