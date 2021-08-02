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Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?

Kabine toplantısı ertelendi mi? Kurban Bayramı sonrası yaşanan vaka artışı sonrası alınacak önlemlerin görüşüleceği Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşlar, kritik toplantının hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki, Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.08.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 12:28
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Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?

Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üçüncü kademeli normalleşme süreci ile kısıtlamaların kaldırılmasının ardından en çok merak edilen konular arasında kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Vaka sayısındaki artış devam ederken, Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte cevaplar...

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Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Bugün saat 15.30'da yapılması planlanan Kabine toplantısı, Türkiye'de meydana gelen yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Toplantının hangi tarihte yapılacağı ise henüz açıklanmadı.

Yangın bölgesinde 24 saat mesai yürüten Kabine üyelerinin bölgeden ayrılmamaları için toplantının ertelendiği belirtiliyor.

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Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede geçilen kritik dönemde önemli bir kabine toplantısına başkanlık edecek. Hükümet, bayram trafiğinin neden olduğu etki ile tırmanışa geçen günlük vaka sayılarının önce durdurulması, sonra da düşürülmesi için alınacak önlemleri değerlendiriyor. Kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi mesleklere aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi seçenekler masada.

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Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?

AŞI YA DA TEST: Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.

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Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?

BELLİ MESLEKLERE ZORUNLULUK: Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.