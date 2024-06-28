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LGS tercihleri ne zaman, hangi gün ve tarihte başlayacak? 2024 LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılında liseye başlayacak öğrenciler için tercih maratonu başlamak üzere. Adaylar bu kritik sürecin ne zaman başlayacağını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) LGS tercih kılavuzunu incelemek istiyor. İşte 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilenler!

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 11:24 Güncelleme: 28.06.2024 11:24
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LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2024 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları için heyecan bu sabah sona erdi. LGS'nin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde lise hayatlarına başlamak için tercih sürecine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan LGS tercih kılavuzu öğrenciler için önemli bir kılavuz olacak.

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LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in belirlediği takvime göre, LGS sonuçları 28 Haziran'da ilan edildi. Öğrenciler, sınav sonuçlarına MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden erişebiliyor.

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LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU!

LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar şimdi gözünü hedefledikleri liselere yerleşebilmek için yapacakları tercihlere çevirdi.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

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LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Bu durumda, 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da erişime açılacak. Tercih tarihleri, kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

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LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ÖĞRENCİLER KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

LGS sürecinde öğrencilere çeşitli tercih hakları tanınmaktadır. İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından yapılacak tercihlerde, öğrenciler ikametlerine yakın olan ilk 3 okul arasından en fazla 5 okulu tercih edebilecekler. Ayrıca, Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi gibi aynı türden en fazla 3 okul seçilebilecek.