LGS tercihleri ne zaman, hangi gün ve tarihte başlayacak? 2024 LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılında liseye başlayacak öğrenciler için tercih maratonu başlamak üzere. Adaylar bu kritik sürecin ne zaman başlayacağını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) LGS tercih kılavuzunu incelemek istiyor. İşte 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilenler!

ahaber.com.tr Giriş: 28.06.2024 11:24 Güncelleme: 28.06.2024 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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