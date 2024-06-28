MEB LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları-sıralamaları
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi için geri sayım başladı. Adaylar, hedefledikleri liselere yerleşmek için tercih sürecine odaklanmış durumda. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için liseye başlayacak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı tercih kılavuzunu bekliyordu.
MEB, tercih kılavuzunu yayımladı. İşte Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları ve sıralamaları!
ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024
11:17
Güncelleme: 28.06.2024
11:27
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte merak edilen sorular netlik kazandı. Öğrenciler tercihlerini yapacakları okulları, bölümleri ve programları belirlemek için bu kılavuzdan faydalanacak.
MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2024!
LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar şimdi gözünü hedefledikleri liselere yerleşebilmek için yapacakları tercihlere çevirdi.
TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvime göre, LGS sonuçları 28 Haziran'da ilan edildi.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını MEB'in internet sitesi
meb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Bu sonuçlar, birçok öğrenci için yeni bir başlangıcın kapısını aralayacak.
TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.
MEB, tercih ve yerleştirme kılavuzunu sonuçların açıklandığı gün yayımladı. Böylece öğrenciler tercih sürecine dair tüm detaylara ulaşabiliyor. Tercih tarihleri ve diğer önemli bilgiler, bu kılavuzda yer alıyor.
28 Haziran 2024: Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 28 Haziran 2024: Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 28 Haziran - 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ve Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması 28 Haziran - 17 Temmuz 2024 : Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 22 - 26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 05 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 06 - 14 Ağustos 2024: Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 16 Ağustos 2024: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması 19 - 23 Ağustos 2024: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması 26 Ağustos 2024: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 09 Eylül 2024: 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı