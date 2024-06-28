MEB LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları-sıralamaları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi için geri sayım başladı. Adaylar, hedefledikleri liselere yerleşmek için tercih sürecine odaklanmış durumda. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için liseye başlayacak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı tercih kılavuzunu bekliyordu. MEB, tercih kılavuzunu yayımladı. İşte Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları ve sıralamaları!