28 Haziran 2024, Cuma
LGS SONUÇ SORGULAMA! e-Okul MEB LGS lise sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınav, 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılımıyla tamamlanmıştı. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu kapsamda LGS sonuç sorgulama ekranı merak ediliyor.
Giriş: 28.06.2024 09:58 Güncelleme: 28.06.2024 10:30
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