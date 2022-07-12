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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS tercih süreci devam ediyor. 4 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 20 Temmuz'da sona erecek. e-Okul üzerinden tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ile velileri, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. MEB ise yayımladığı kılavuz ile sonuç tarihini duyurdu. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...