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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS tercih süreci devam ediyor. 4 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 20 Temmuz'da sona erecek. e-Okul üzerinden tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ile velileri, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. MEB ise yayımladığı kılavuz ile sonuç tarihini duyurdu. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022 11:59
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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise heyecanı yaşayan öğrenciler, sınav sonuçlarının ardından tercih sürecine geçtiler. 4 Temmuz'da başlayan tercihler için başvuru yapan öğrenciler ile velileri, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

4 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri 20 Temmuz'da tamamlanacak. Adaylar tercihlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.