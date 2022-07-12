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Haberler Galeri İl içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi tayin sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Öğretmenlerin bulundukları illerdeki eğitim kurumlarına yaptığı yer değiştirme başvurusu 8 Temmuz'da sona ermişti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile il içi atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, il içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimide...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 13:25
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İl içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçlar beklenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen il içi yer değiştirme sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Atama sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, il içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 il içi atama sonuçları henüz açıklanmadı. MEB takvimine göre, il içi tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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İl içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

HİZMET PUANLARI NASIL BELİRLENECEK?

Başvuru yapan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

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İl içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

40 TERCİH HAKKI VERİLDİ

4 Temmuz'da başlayan 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da sona erdi. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi.

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İl içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

İl içi atama sonuçlarına göre tercih ettikleri kuruma atanan öğretmenler, bulundukları okul ya da kurumdan 20 Temmuz 2022 itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.