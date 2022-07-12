İl içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi tayin sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Öğretmenlerin bulundukları illerdeki eğitim kurumlarına yaptığı yer değiştirme başvurusu 8 Temmuz'da sona ermişti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile il içi atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, il içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimide...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.07.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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