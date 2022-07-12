Bekçilik sınav yerleri sorgulama: 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PA son dakika duyurdu

Bekçilik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen bekçi alımı süreci devam ediyor. Ön sağlık kontrolünü başarıyla tamamlayan adaylar yazılı sınava katılacak. EGM PA tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Şimdi ise gözler sınav yerleri ile sınav tarihine çevrildi. Peki, bekçilik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...