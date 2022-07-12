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Haberler Galeri Bekçilik sınav yerleri sorgulama: 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PA son dakika duyurdu

Bekçilik sınav yerleri sorgulama: 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PA son dakika duyurdu

Bekçilik sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu yıl içerisinde yapılacak 3 bin 250 bekçi alımı için sınav tarihi belirlendi. Sınav tarihinin açıklanmasının ardından merakla beklenne sınav giriş belgesi de erişime açıldı. Ön sağlık kontrolünü başarıyla tamamlayan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, bekçilik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 11:30
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Bekçilik sınav yerleri sorgulama: 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PA son dakika duyurdu

Bekçilik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen bekçi alımı süreci devam ediyor. Ön sağlık kontrolünü başarıyla tamamlayan adaylar yazılı sınava katılacak. EGM PA tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Şimdi ise gözler sınav yerleri ile sınav tarihine çevrildi. Peki, bekçilik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçilik sınav yerleri sorgulama: 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PA son dakika duyurdu

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde erişime açıldı. Ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, MEB'in resmi internet adresinden sınav yerlerini öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayark sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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Bekçilik sınav yerleri sorgulama: 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PA son dakika duyurdu

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.

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Bekçilik sınav yerleri sorgulama: 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PA son dakika duyurdu

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Toplam: 100 soru

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Bekçilik sınav yerleri sorgulama: 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PA son dakika duyurdu

YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.