12 Temmuz 2022, Salı
Bekçilik sınav yerleri sorgulama: 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PA son dakika duyurdu
Bekçilik sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu yıl içerisinde yapılacak 3 bin 250 bekçi alımı için sınav tarihi belirlendi. Sınav tarihinin açıklanmasının ardından merakla beklenne sınav giriş belgesi de erişime açıldı. Ön sağlık kontrolünü başarıyla tamamlayan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, bekçilik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.07.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 11:30
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