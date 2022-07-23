23 Temmuz 2022, Cumartesi
LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? meb.gov.tr: 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 LGS yerleştirme takvimine göre, tercihler 4-20 Temmuz'da alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. LGS yerleştirmeleri için heyecan içinde olan öğrenciler ve velileri, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, meb.gov.tr LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.07.2022 10:51
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