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Haberler Galeri LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? meb.gov.tr: 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? meb.gov.tr: 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 LGS yerleştirme takvimine göre, tercihler 4-20 Temmuz'da alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. LGS yerleştirmeleri için heyecan içinde olan öğrenciler ve velileri, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, meb.gov.tr LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2022 10:51
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LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? meb.gov.tr: 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 4-20 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin tamamlanması ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Temmuz ayında gerçekleştirilecek LGS yerleştirmelerinin detayları belli oldu. Peki, meb.gov.tr LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? meb.gov.tr: 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? meb.gov.tr: 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

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LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? meb.gov.tr: 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.

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LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? meb.gov.tr: 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.