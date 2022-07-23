23 Temmuz 2022, Cumartesi
2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? 2022 PMYO taban puanı kaç?
PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından 2022 PMYO duyurusu yayımlandı. 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 polis öğrenci alımı yapılacak PMYO'lara başvuruların başlayacağı tarih merak ediliyor. Sürece ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2.500 polis alımı ne zman? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? Polis olma şartları nelerdir? PYO taban puanı kaç? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.07.2022 10:51
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