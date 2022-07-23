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Haberler Galeri 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? 2022 PMYO taban puanı kaç?

2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? 2022 PMYO taban puanı kaç?

PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından 2022 PMYO duyurusu yayımlandı. 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 polis öğrenci alımı yapılacak PMYO'lara başvuruların başlayacağı tarih merak ediliyor. Sürece ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2.500 polis alımı ne zman? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? Polis olma şartları nelerdir? PYO taban puanı kaç? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2022 10:51
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2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? 2022 PMYO taban puanı kaç?

PMYO başvuru tarihi ve şartları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 polis öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından polis olma hayali kuran öğrenciler, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 2.500 polis alımı ne zman? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? Polis olma şartları nelerdir? PMYO taban puanı kaç? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? 2022 PMYO taban puanı kaç?

2022 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 PMYO başvuruları, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? 2022 PMYO taban puanı kaç?

2022 PMYO TABAN PUANI

ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.

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2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? 2022 PMYO taban puanı kaç?

2022 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

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2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? 2022 PMYO taban puanı kaç?

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)