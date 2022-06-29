LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman? MEB LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala gözler tercih takvimine çevrildi. İstediği liseye geçiş yapabilmek için sınava katılan öğrenciler ve velileri heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken bir yandan da tercih sürecini araştırmaya başladı. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman? MEB LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.06.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 10:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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