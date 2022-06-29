29 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman? MEB LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman? MEB LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala gözler tercih takvimine çevrildi. İstediği liseye geçiş yapabilmek için sınava katılan öğrenciler ve velileri heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken bir yandan da tercih sürecini araştırmaya başladı. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman? MEB LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 10:53
  • 1
  • 11
LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman? MEB LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçların ardından öğrenciler tercih takvimini beklemeye geçecek. Yeni eğitim dönemine hazırlıklara başlayan öğrenciler heyecan içinde tercih kılavuzunu araştırmaya başladı. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman? MEB LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman? MEB LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercihlerin başlayacağı tarihe yönelik MEB'den henüz bir açıklama gelmedi. 2022 LGS tercih kılavuzuve tercih takvimi, 30 Haziran'da açıklanacak LGS sınav sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

  • 3
  • 11
LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman? MEB LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 4
  • 11
LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman? MEB LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, MEB'in https://www.meb.gov.tr internet adresinde öğrenebilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

  • 5
  • 11
LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman? MEB LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.