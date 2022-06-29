20 bin öğretmen atama takvimi: 2022 öğretmen atama başvuru ne zaman? Branş dağılımı, sözlü sınav ve tercih takvimi...

20 bin öğretmen atama takvimi ile ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2022 yılı içerisinde yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu. Böylece ön başvuru, sözlü sınav ve tercih tarihleri netleşti. Şimdi ise gözler başvuruların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman? 2022 öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Sözlü sınav ve tercihler ne zaman? İşte 2022 öğretmen atama takvimi..