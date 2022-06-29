29 Haziran 2022, Çarşamba
20 bin öğretmen atama takvimi: 2022 öğretmen atama başvuru ne zaman? Branş dağılımı, sözlü sınav ve tercih takvimi...
Son dakika... 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli oldu. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek atamaya ilişkin takvim merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atama takvimi açıklandı. Peki, 20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman? 2022 öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Sözlü sınav ve tercihler ne zaman? İşte 2022 öğretmen atama takvimi..
Giriş Tarihi: 29.06.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 10:19
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