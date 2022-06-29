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20 bin öğretmen atama takvimi: 2022 öğretmen atama başvuru ne zaman? Branş dağılımı, sözlü sınav ve tercih takvimi...

Son dakika... 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli oldu. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek atamaya ilişkin takvim merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atama takvimi açıklandı. Peki, 20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman? 2022 öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Sözlü sınav ve tercihler ne zaman? İşte 2022 öğretmen atama takvimi..

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 10:19
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20 bin öğretmen atama takvimi: 2022 öğretmen atama başvuru ne zaman? Branş dağılımı, sözlü sınav ve tercih takvimi...

20 bin öğretmen atama takvimi ile ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2022 yılı içerisinde yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu. Böylece ön başvuru, sözlü sınav ve tercih tarihleri netleşti. Şimdi ise gözler başvuruların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman? 2022 öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Sözlü sınav ve tercihler ne zaman? İşte 2022 öğretmen atama takvimi..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 bin öğretmen atama takvimi: 2022 öğretmen atama başvuru ne zaman? Branş dağılımı, sözlü sınav ve tercih takvimi...

ÖN BAŞVURU NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

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20 bin öğretmen atama takvimi: 2022 öğretmen atama başvuru ne zaman? Branş dağılımı, sözlü sınav ve tercih takvimi...

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 29 Temmuz'da açıklanacak.

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20 bin öğretmen atama takvimi: 2022 öğretmen atama başvuru ne zaman? Branş dağılımı, sözlü sınav ve tercih takvimi...

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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20 bin öğretmen atama takvimi: 2022 öğretmen atama başvuru ne zaman? Branş dağılımı, sözlü sınav ve tercih takvimi...

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.