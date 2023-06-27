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LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri başladı! e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

"LGS tercihleri nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sonuçları 23 Haziran tarihinde belli oldu. şimdi ise gözler tercih ekranına çevrildi. MEB'in internet adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası öğrenciler LGS tercih işlemlerine başlayacak. Peki, LGS tercih kılavuzu açıklandı mı, saat kaçta yayınlanacak? İşte e-okul mEB LGS tercih robotu 2023!

Giriş Tarihi: 27.06.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 12:45
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LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri başladı! e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI! LGS tercihleri başladı mı? sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları üzerinde etkili olacak kılavuz milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. MEB kılavuzu yayınladı! Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, LGS tercih robotu 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri başladı! e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

2023 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri başladı! e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 2023 LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında, yani bayramdan sonra yapılacak.

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri başladı! e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri başladı! e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.