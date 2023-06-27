LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri başladı! e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI! LGS tercihleri başladı mı? sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları üzerinde etkili olacak kılavuz milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. MEB kılavuzu yayınladı! Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, LGS tercih robotu 2023!