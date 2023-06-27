27 Haziran 2023, Salı
LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri başladı! e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!
"LGS tercihleri nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sonuçları 23 Haziran tarihinde belli oldu. şimdi ise gözler tercih ekranına çevrildi. MEB'in internet adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası öğrenciler LGS tercih işlemlerine başlayacak. Peki, LGS tercih kılavuzu açıklandı mı, saat kaçta yayınlanacak? İşte e-okul mEB LGS tercih robotu 2023!
Giriş Tarihi: 27.06.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 12:45
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