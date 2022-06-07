07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri için heyecan içinde olan öğrenciler, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte LGS sonuçları hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022 16:01
  • 1
  • 9
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseye geçiş için gerçekleştirilen LGS sınavı 5 Haziran'da uygulandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu LGS'nin soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte haberin detalyarı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

  • 3
  • 9
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

  • 4
  • 9
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

  • 5
  • 9
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.