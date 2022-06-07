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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri için heyecan içinde olan öğrenciler, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte LGS sonuçları hakkında merak edilenler...