21 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan LGS, 5 Haziran'da iki oturumda tamamlandı. Okulların da kapanmasıyla birlikte lise tercihi için heyecan içinde olan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekiyor. MEB tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 12:00
  • 1
  • 11
LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrencilerin kendi okulunda girdiği LGS sınavı 5 Haziran'da gerçekleştirildi. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Peki, 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 LGS sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

  • 3
  • 11
LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih kılavuzu hazırlanacak. Kılavuzun erişime açılması ile birlikte tercih takvimi de belli olacak. MEB tarafından 2022 LGS tercih kılavuz yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 4
  • 11
LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 5
  • 11
LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.