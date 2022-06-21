LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan LGS, 5 Haziran'da iki oturumda tamamlandı. Okulların da kapanmasıyla birlikte lise tercihi için heyecan içinde olan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekiyor. MEB tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...