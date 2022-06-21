AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? 2022 AÖF yaz okulu sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile yaz okulu kayıt takvimi duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...