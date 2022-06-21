21 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? 2022 AÖF yaz okulu sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile yaz okulu kayıt takvimi duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 17:21
  • 1
  • 10
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 yaz okulu kayıtları için resmi açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından yaz okulu kayıt ve sınav takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu kayıtları 27 Haziran - 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak.

  • 3
  • 10
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklar.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

  • 4
  • 10
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

* Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
* İnternet Bankacılığı ile Ödeme
* ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
* Mobil Bankacılık ile Ödeme

  • 5
  • 10
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

01 Temmuz 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.