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Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER

Pedagojik formasyon ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon alması gerekiyor. Söz konusu uygulamanın yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 11:20
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Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER

Pedagojik formasyon kalktı mı? Formasyon ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bazı üniversiteler tarafından eğitim fakültesi mezunu olmayan öğretmen adayları için formasyon kontenjanı açılmış, bu durum yargıya taşınmıştı. Formasyon sürecine ilişkin Danıştay'ın kararı belli oldu. Bu gelişmelerin ardondan formasyon hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER

PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI? DANIŞTAY KARARI...

Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK'ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

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Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER

Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

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Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER

Açıklamada "Üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir" denildi.

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Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler.