Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER

Pedagojik formasyon kalktı mı? Formasyon ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bazı üniversiteler tarafından eğitim fakültesi mezunu olmayan öğretmen adayları için formasyon kontenjanı açılmış, bu durum yargıya taşınmıştı. Formasyon sürecine ilişkin Danıştay'ın kararı belli oldu. Bu gelişmelerin ardondan formasyon hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? İşte cevaplar...