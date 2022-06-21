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Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER
Pedagojik formasyon ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon alması gerekiyor. Söz konusu uygulamanın yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? İşte haberin detayları...