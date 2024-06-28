28 Haziran 2024, Cuma
LGS SONUÇ SORGULAMA! e-Okul MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınav, 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama, sonuçların ne zaman ilan edileceği konusunda heyecanı doruğa çıkarıyor. İşte LGS sonuç sorgulama ekranı!
Giriş: 28.06.2024 08:15
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