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LGS SONUÇ SORGULAMA! e-Okul MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınav, 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama, sonuçların ne zaman ilan edileceği konusunda heyecanı doruğa çıkarıyor. İşte LGS sonuç sorgulama ekranı!

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 08:15
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LGS SONUÇ SORGULAMA! e-Okul MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı

LGS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 2 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından, adaylar ve veliler sonuçların açıklanması için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek haberi bekliyor. MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden sonuç sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

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LGS SONUÇ SORGULAMA! e-Okul MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı

LGS Sonuçları Yarın Açıklanıyor!

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları, yarın (28 Haziran 2024) açıklanıyor. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Sonuçlar açıklandı duyurusunun ardından aşağıdaki linklerden sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET

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LGS SONUÇ SORGULAMA! e-Okul MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı

3 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen LGS merkezi sınavına, 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katıldı. Sınav, 973 yurt içi ve 11 yurt dışı sınav merkezinde, toplam 62 bin 698 salonda iki oturum halinde yapıldı.

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LGS SONUÇ SORGULAMA! e-Okul MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

LGS'ye girmeyen öğrencilerin liseleri ise adreslerine göre yapılacak yerel yerleştirme ile belirlenecek.

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LGS SONUÇ SORGULAMA! e-Okul MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı

LGS SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.