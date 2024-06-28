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LGS okul sıralaması İL İL LİSTE! 2024 LGS Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı sınav takvimini duyurdu ve öğrencilerin merakla beklediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanacağını bildirdi. Öğrenciler ve veliler, LGS taban puanlarını öğrenmek ve tercih sürecine hazırlık yapmak için geri sayıma başladı. İşte LGS sonuçlarının açıklanması ve tercih sürecine dair tüm detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 10:06 Güncelleme: 28.06.2024 10:06
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LGS okul sıralaması İL İL LİSTE! 2024 LGS Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını 28 Haziran'da açıklayacağını duyurdu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte MEB, lise tercih kılavuzunu yayımlayarak öğrencilere rehberlik edecek ve tercih sürecini resmen başlatacak. Öğrenciler, bu kılavuz doğrultusunda, hedefledikleri okullara yerleşebilmek için tercihlerini yapabilecekler.

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LGS okul sıralaması İL İL LİSTE! 2024 LGS Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri nasıl?

LGS 2024 sonuçlarının açıklanmasına sayılı zaman kala öğrenciler ve veliler tercih dönemi öncesinde önemli bir veri olan taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak etmeye başladı.

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LGS okul sıralaması İL İL LİSTE! 2024 LGS Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri nasıl?

LGS 2024 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Açıklandı Mı?

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının ardından, bu verilerin de adayların erişimine açılması bekleniyor.

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LGS okul sıralaması İL İL LİSTE! 2024 LGS Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri nasıl?

LGS 2023 ve 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Nerede?

LGS 2023: Geçtiğimiz yılın taban puanları ve yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

LGS 2023 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN!

LGS 2022: 2022 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden yayımlanmıştı.

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN!

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LGS okul sıralaması İL İL LİSTE! 2024 LGS Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri nasıl?

2024 LGS Yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılacak?

LGS 2024 yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ve merkezi yerleştirme olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

Yerel Yerleştirme:

📌Öğrencilerin ikamet adresleri
📌Okul başarı puanı üstünlüğü
📌Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı

Merkezi Yerleştirme:

📌Merkezi sınav puanı
📌Okul Başarı Puanı (OBP)
📌8., 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)
📌sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı
📌Tercih önceliği
📌Öğrencinin doğum tarihi
📌Eşitlik durumunda yukarıdaki kriterler sırayla değerlendirilerek yerleştirme yapılacak.